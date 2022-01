Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Rolf Overdiep, voorzitter KNVvN ’Groene boa uitrusten met vuurwapen en hond’

Door Onze redactie

Opruimwerkzaamheden na een drugsdumping in het werkgebied van de groene boa. Overdiep: „Een ontdekking op heterdaad levert een levensgevaarlijke situatie op.” Ⓒ ANP/HH

Criminaliteit in buitengebieden grijpt dusdanig om zich heen, dat ’groene boa’s’ moeten worden uitgerust met dezelfde geweldsmiddelen als de politie. Daarvoor pleit Rolf Overdiep. „Over de harde kant van de handhaving en het toezicht in het buitengebied moeten we niet naïef zijn.”