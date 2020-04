’Rutte laat eigen achterban stikken’

Sinds 14 oktober 2010, ben jij minister-president van Nederland. Dit heb jij mede te danken aan de steun van ondernemend Nederland. Al sinds jaar en dag zijn de Nederlandse ondernemers een belangrijke pijler onder jouw en ook mijn partij. Op de persconferenties over het corona virus hoor ik jou het woord ‘ondernemer’ niet of slechts incidenteel noemen. Waarom bied jij hun geen enkel perspectief, terwijl jij tijdens verkiezingscampagnes het Nederlandse bedrijfsleven en met name het MKB steeds de motor van de Nederlandse economie noemt?

Waarom toon jij geen gevoel richting de vele kleine ondernemers, die steeds meer en steeds sneller naar de rand van het ravijn geduwd worden? Waarom praat jij niet over de vele tienduizenden arbeidsplaatsen, die verloren zullen gaan? Waarom zeg jij niets tegen al die landgenoten, die dadelijk van de bijstand of van een uitkering moeten gaan leven? Waarom vergeet jij de economie, die ooit door jou het pokon van onze samenleving werd genoemd? Mark, waarom?

Paul Grubben

Maasbree