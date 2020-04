’Nood breekt wet’

Ook de vrijheid van godsdienst en de vrijheid op onderwijs worden volgens Brouwer met voeten getreden door de verordening. Dat kan allemaal wel zijn, maar door de ernst van de crisis was snel handelen geboden en komen dergelijke vormen van recht even op de tweede plaats.

Dat Brouwer vervolgens ook nog vindt dat de noodverordening de eerste weken van de lockdown wel te billijken was maar nu dus niet meer, plaatst hem ook nog eens op de stoel van de medisch specialisten. Het is soms gewoon beter om even je mond te houden en die keuze had Jan Brouwer in deze situatie ook kunnen maken.

Jan Pronk, Beverwijk.