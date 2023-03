’Consument de dupe’

De multinationals zullen niet ineens voor substantiële werkverschaffing in Nederland gaan zorgen om de heffing te ontlopen of weggaan. Nee, de pijn wordt gewoon verschoven naar de prijs van hun eindproduct, die als vanouds in lageloonlanden wordt geproduceerd. De klant is de pineut. Ook jaagt het de inflatie verder aan. De enige die hier dubbel aan gaat verdienen is de Nederlandse overheid!

M. Harks