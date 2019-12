’Het zal Taghi aan niets ontbreken’

Een arsenaal aan mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, beveiliging, advocatuur en dienstverlening staat Taghi op te wachten. Het zal hem aan niets ontbreken en allemaal gratis.

De regie krijgt hij ook in handen. Geen zin om naar de rechtbank te komen? Geen probleem. Liever nog dan dat de verdachte een haar gekrenkt wordt, schofferen ze de Rechtstaat door het bevel van de rechter niet uit te voeren. Want als de verdachte een blauwe plek oploopt door een agent, komt de agent voor het hekje, en denk maar niet dat híj weg kan blijven. Geen wonder dat de instroom bij de politieacademie zo achterblijft.

In een rechtstaat moeten de rechten van de verdachten worden gerespecteerd, hoor je vaak. Maar dat gaat zo ver, dat wij uiteindelijk aan onze eigen rechtstaat ten onder zullen gaan.

l. Kolk, Hengelo