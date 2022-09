’Oorlogstaal Poetin paniekreactie’

Als Oekraïne de middelen heeft, heeft het bewezen sterker en slimmer te zijn dan het zogenaamd superieure Russische leger. Nee, Poetin heeft zijn troepen niet alleen niet of verkeerd ingelicht, maar ook nog eens van zich vervreemd. Met als gevolg dat hij als een konijn in de koplampen van een auto kijkt: verschrikt, onmachtig en in de zekerheid dat deze oorlog niet te winnen is!

Bas Overmars, Amsterdam