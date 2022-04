Brief 1 ’Dief (80) zet armoede op de kaart’

Met deze actie en het risico dat hij heeft gelopen, heeft hij de ellende van de aow’er onder aandacht gebracht. Hij is 80 jaar en heeft wellicht ook hard gewerkt, is een oorlogskind en moet vandaag de dag stelen om te kunnen leven. Er was ooit een bisschop die zei: ’Als je honger hebt, mag je een brood stelen’. Het stelen om te overleven is nu aangebroken. Deze held heeft armoede in Nederland op de kaart gezet. Ben benieuwd naar het gesprek van de politieman met deze held.

S. Ramlal

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: