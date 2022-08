Brief 3 ’Wetenschap moet norm overleg zijn’

Het gaat om Agractie, LTO, FDF, Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, de Federatie Particulier Grondbezit en Mobilisation for the Environment (MOB). Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ketenpartijen en banken komen nog, evenals de gemeenten, provincies en waterschappen.

Als Remkes hieruit wil komen kan het niet anders dan dat de winst van de één het verlies van de ander is. Of iedereen krijgt een beetje z'n zin, maar dat wordt dan een slap compromis. Kortom, ik heb er weinig vertrouwen in. Remkes had of zou moeten inzetten op de wetenschap, minister Dijkgraaf, instituten als het RIVM en TNO en individuele wetenschappers.

A. Timmerman, Capelle a/d IJssel

