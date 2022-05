’Biomassa als alternatief voor Russisch gas? Stomste wat je kunt doen, bouw meer kerncentrales!’

Volgens lezer J-eelman levert biomassa te veel CO2-uitstoot op. „Het vernietigt flora en fauna – want als je een bos vernietigt en er jonge bomen voor terug zet, is het nog geen bos – én de calorische waarde van hout is laag in vergelijking met andere brandstoffen.”

Ook Ahoek511 benadrukt de schade die het kan opleveren: „Bossen zorgen voor verdamping en daarmee voor verkoeling. Kap de bossen en het wordt (nog) warmer. Bovendien mag de EU wel denken dat het CO2-neutraal is, maar dat is het uiteraard niet. Sterker nog, biomassa stoot 3x zoveel CO2 uit als het verbranden van aardgas.” Lezer Jannigje gelooft bovendien niet dat biomassacentrales daadwerkelijk gestookt worden op ’resthout’. „Er gaan bewust bossen gekapt worden voor dit doel!”

Een andere lezer sluit zich hierbij aan en beweert dat hoe meer bos er gekapt zal worden, hoe meer de aarde zal opwarmen. „Dan hebben we het nog niet eens over de zogenaamde CO2-reductie. Die CO2 wordt door bomen opgenomen en omgezet in hout en zuurstof. Bovendien is het ook zo, dat waar bomen staan er schaduw is. Op deze plekker is het dus ook koeler. Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke ontwikkeling van bomenkap nog wordt toegestaan en zou feitelijk strafbaar moeten worden gesteld”, schrijft hij.

Kernenergie

In plaats van biomassa, benadrukken veel lezers van De Kwestie het belang van kernenergie in plaats van biomassa. Zo zegt Mar08 dat overgaan op biomassa „het stomste is wat je kunt doen aangezien bomen de longen zijn van de natuur. Bouw meer kerncentrales! Ook hier zal – vanwege het afval – protest tegen zijn maar van alle opties lijkt mij dit toch echt het beste.”

Lezer Bertroele is het hier geheel mee eens: „Biomassa is echt geen oplossing voor lange termijn. We moeten gaan voor kerncentrales en dan maar eens een oplossing zoeken voor het afval.” J-eelman vindt ook dat we echt moeten beginnen met de bouw van meer kerncentrales. Maar ook de gaskraan in Groningen moeten we volgens deze lezer openzetten: „Maar dan wel alle Groningers eindelijk een écht compenseren!”

Henk Righolt vindt dit ook: „De gaskraan moet weer open in Nederland. Maak van het door de gaswinning getroffen gebied een natuurgebied en compenseer alle getroffenen ruim! Zorg dat zij een minstens gelijkwaardig huis krijgen. Met de miljarden inkomsten moet dat geen probleem zijn.”