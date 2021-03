’WK in Qatar gaat gewoon door’

Wat U Zegt

Uitslag Stelling: ’Boycot dit corrupte WK’

Bijna alle stemmers op de Stelling van de Dag vinden dat Nederland het WK voetbal in Qatar moet boycotten. Als we toch gaan, en dat verwachten veel deelnemers wel, maken we ons op zijn minst schuldig aan het meten met twee maten, zo vinden zij.