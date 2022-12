Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Gênante vertoning bij politie

Meer dan de helft van de Nederlanders ziet de politie zelden tot nooit in de eigen buurt, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Dat staat in schril contrast met de belofte van het huidige kabinet in het coalitieakkoord: recht doen aan de wettelijke norm van minimaal 1 wijkagent per 5000 inwoners.