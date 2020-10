Uitslag Stelling: Even de tanden op elkaar

Nu overal in Europa het aantal gevallen weer toeneemt en de ziekenhuizen overstromen, wordt de roep om zo’n lockdown steeds sterker. Veel respondenten vinden dat Nederland zo’n lockdown over zichzelf heeft afgeroepen omdat landgenoten zich niet hebben gedragen. „Vakantievierders hadden thuis moeten blijven”, vindt de een. De ander: „De jeugd, de millennials en de buitenlanders, ze wilden allemaal niet luisteren.”

En daarbij vinden veel respondenten de regering deel van het probleem. „Op dit moment is Rutte een slapjanus. Hij moet nu resoluut een besluit nemen.” Iemand anders die ook vindt dat de premier zijn spierballen moet laten rollen: „Alles is beter dan dat halfzachte gedoe. Iedereen weet bij een complete lockdown waar hij aan toe is. Duidelijk en voor iedereen hetzelfde.”

Toch denkt maar een derde dat het kabinet vandaag zo’n complete lockdown gaat afkondigen. „Ja, je kunt hiermee het virus volledig wegkrijgen. Maar dat gaat niet gebeuren, want daarvoor moeten alle grenzen dicht blijven.” Een andere stemmer ziet het ook niet gebeuren. „Ik snap dat er iets ondernomen moet worden, maar een draconische maatregel als de economie stilzetten is onverantwoordelijk leiderschap.” Een andere respondent vindt het echter ’onontkoombaar’. „Vreselijk voor al die mensen in tehuizen en instellingen. Ik zou willen dat iedereen die de afgelopen zomer heeft gefeest, de eenzaamheid en het verdriet van deze mensen zou kunnen voelen.”

Maar een derde denkt dat Nederlandse burgers het zullen accepteren als het land op slot gaat. En slechts een kwart gelooft dat het kabinet nog voldoende gezag heeft om een strenge lockdown af te dwingen. De meesten geloven bovendien dat een complete lockdown onhaalbaar is qua handhaving. „Door Grapperhaus en het Koningshuis heeft de regering het gezag helemaal verloren”, vindt iemand. „En waarom zijn zaken die een half jaar geleden al op orde hadden moeten zijn, zoals het testbeleid, dat nu nog steeds niet?”

De meerderheid gelooft ook niet dat het land compleet op slot zetten zal helpen om uitwassen als illegale feesten tegen te gaan. Verder denken de meesten dat het land onherstelbare economische schade oploopt als alles compleet op slot gaat.

Somber zijn de respondenten ook over de vooruitzichten. Driekwart denkt dat het virus ons de komende jaren zal blijven teisteren. Een reactie: „We zullen om het virus de kop in te drukken, regelmatig in lockdown moeten. We zullen dus met het virus moeten leren leven.”

Een flinke minderheid van de deelnemers vindt de ’intelligente lockdown’ zoals we die hadden in maart een acceptabele optie. De respondenten vinden respectievelijk ’grenzen dicht’, ’niet reizen’ en een ’avondklok’ aanvaardbare maatregelen. „Het is dan tenminste afgelopen met de feestjes in de bossen.” Het minst acceptabel vinden respondenten een verbod op contactberoepen (kapper, tandarts), het niet meer mogen ontvangen van bezoek en een verbod op buiten sporten.