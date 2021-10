’Doorstromen op woningmarkt’

Binnen ca. 100 meter omtrek van mijn woning zitten vijf mensen in precies zo’n woning, ze zijn boven de 60 en denken er net zo over. Daarnaast zijn er twee ruime, vrijstaande woningen die door één persoon, ook 60-plus, bewoond wordt. Dat zijn in mijn directe omgeving al zes woningen die prima door jonge gezinnen bewoond zouden kunnen worden. Ik zie dit overal in soortgelijke woonwijken. Op landelijke basis heb je het dan over tienduizenden woningen. Ik heb mijn leven altijd kwalitatief goed gewoond en zou dat in een kleinere woning ook willen. Dus niet weggestopt in flatje of aanleunwoning zonder enig comfort. Als lokale overheden en woningbouwcorporaties daar op in zouden zetten, komt de doorstroming wel op gang.

Steven van der Bles, Joure