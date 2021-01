’’Dan maar geen plak’ is te gemakkelijk’

Premium Sport

’Goed gevoel over turnsters, maar er zijn ook veel twijfels’

De turnwereld ligt nog altijd onder een vergrootglas. In het nieuwe jaar heeft de nationale selectie inmiddels wel de eerste trainingsstage richting de Olympische Spelen in Tokio achter de rug. In een ontspannen ogende sfeer hebben de turnsters afgelopen week in de Nijmegese SportQube zo weer een ni...