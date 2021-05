Uitslag stelling: ’Betere controle bonnetjes’

Een respondent vat het probleem als volgt samen: ,,Als de burger bonnetjes kwijt is, dan krijgt die problemen bij de Belastingdienst. Maar wat moet de overheid doen als die zelf bonnetjes kwijt is?” De Rekenkamer tikte onder anderen De Jonge en zijn collega Tamara van Ark van Medische Zorg op de vingers, omdat van uitgaven aan medische hulpmiddelen zoals mondkapjes en beademingsapparatuur de bonnetjes ’zoek’ zijn.

De meeste deelnemers vinden dat de boekhoudkundige verantwoording voor deze uitgaven alsnog moet plaatsvinden. Maar iemand plaatst een kanttekening hierbij: ,,Eigenlijk moet die boekhoudkundige verantwoording wel gebeuren, maar laten we dat nou maar niet doen. Dan gaan er weer miljoenen aan salarissen van duurbetaalde ambtenaren op.”

Bijna niemand denkt dat die uitgegeven corona-miljarden zijn terechtgekomen op de plekken waar ze echt nodig waren. Een van de mega-uitgaven is een bestelling van beschermingsmiddelen voor honderd miljoen euro. Een grote meerderheid vindt dat hier onderzoek naar moet komen. Of, zoals een ander voorstelt: ,,We kunnen voor bedrijven die optimaal hebben geprofiteerd zoals de onderneming van Sywert van Lienden natuurlijk een flinke crisisheffing opleggen in de vorm van een belastingaanslag.” En een andere criticaster meent: ,,Weer een controle of onderzoek, weer maanden wachten en weer debatten. En uiteindelijk gaat alles weer zoals het al jaren gaat.”

De Rekenkamer vond dat het parlement is gepasseerd bij de beslissing over deze uitgaven en dat hiermee de democratie in het geding is. De meesten zijn het met de Rekenkamer eens. Een reactie: ,,Volgens de Rekenkamer zijn er vereenvoudigde procedures voor crises, maar zelfs die zijn niet gevolgd. Als het kabinet hiermee wegkomt, zal het zich in de toekomst nog minder aantrekken van de Tweede Kamer en trekt het nog meer macht naar zich toe.”

De meesten geloven niet dat het parlement is gepasseerd omdat er haast gemaakt moest worden met de uitgaven door de crisis. Een van hen stelt: ,,De Tweede Kamer had zelf gevraagd om haast te maken, dus dan moeten ze niet gek staan te kijken als ze belazerd worden door een stelletje cowboys.”

Daarop beriep minister Hoekstra van Financiën zich wel. De respondenten vinden echter dat het kabinet zich deze fouten ernstiger moesten aantrekken. ,,Een crisis mag nooit een excuus zijn om een puinhoop van de boekhouding te maken. Iedereen die belasting betaalt, weet dit”, klinkt het.

De complimenten die de Rekenkamer kreeg voor het ’snelle handelen’ en het optuigen van steunpakketten vinden de meeste stemmers echter niet terecht. Iemand die het kabinet wel een beetje respijt geeft: ,,Natuurlijk moet er een beter controlesysteem komen, wanneer alles weer in rustiger vaarwater is gekomen. Nederland had alles onder controle, maar in crisistijd gaat alles anders.” Iemand anders: ,,Het systeem moet echt beter, zodat er in crisistijden geen overhaaste beslissingen genomen zullen worden.”