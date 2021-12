Uitslag Stelling: ’Niveau onderwijs te laag’

Huiswerkbegeleiding, examentraining, bijlessen wiskunde of Engels. Het private onderwijsaanbod neemt de laatste jaren een flinke vlucht. Ouders tasten diep in de buidel om hun kind klaar te stomen voor de Cito-toets, bij te spijkeren in een examenvak of zelfs naar een privéschool te sturen. En dat is niet geheel zonder gevolgen, waarschuwt de Onderwijsraad in een deze week verschenen advies. Volgens de raad kunnen aanbieders van commercieel lesaanbod de kansenongelijkheid in het onderwijs flink vergroten. Minder dan de helft van de stemmers maakt zich zorgen over het groeiend aantal commerciële bijlessen en -trainingen. „Je kunt het een ouder niet kwalijk nemen dat het het beste wil voor zijn of haar kind”, schrijft iemand.

„Kennelijk voldoet het reguliere onderwijs in veel gevallen niet en is het niveau te laag”, verwoordt een respondent. Een ouder schrijft: „Er wordt op middelbare scholen veel initiatief van leerlingen verwacht, terwijl dat pubers nogal eens ontbreekt. Dan ga je als ouder naar alternatieven zoeken, dat lijkt me niet zo gek.”

Wel geeft een meerderheid aan te vrezen voor een tweedeling in het onderwijs. Maar die wordt niet per se veroorzaakt door het groeiende private lesaanbod, zeggen de meesten. „In 1960 kon je ook al huiswerktraining krijgen”, schrijft iemand. „Tweedeling is van alle tijden: het feit dat bemiddelde ouders vaak zelf gestudeerd hebben, vergroot ook al de kansen van hun kinderen.” Iets minder dan de helft vindt dat het publieke karakter van onderwijs bedreigd wordt door het groeiend aanbod aan kostbare bijlessen.

De Onderwijsraad is expliciet in haar rapport: ’een schooldiploma wordt voor de ene leerling makkelijker te behalen dan voor de ander’, schrijft ze. Twee derde sluit zich hierbij aan. Maak aanvullend onderwijs kosteloos beschikbaar voor alle leerlingen, stelt nog eens 60 procent. „Goede leerlingbegeleiding zou door de scholen zelf moeten worden geregeld, niet door de ouders. En dit zou financieel ondersteund moeten worden door de overheid”, meent iemand. Op de vraag of de overheid het private lesaanbod eerder aan banden had moeten leggen, antwoordt slechts een derde met ’ja.’

Zeventig procent is van mening dat de coronapandemie de noodzaak van bijscholing heeft vergroot. „Tijdens de pandemie ben ik vier van mijn kleinkinderen intensief bijles gaan geven in economie en wiskunde,” schrijft een grootouder. „Daardoor zijn ze geslaagd. Het zijn tieners en ze kennen de tafels niet eens uit hun hoofd, dat vind ik wel schrikbarend.” Een ander:: „Scholen hebben 8,5 miljard aan coronasteun gekregen om leerachterstanden in te halen. Wat is hiermee gebeurd?”

De Onderwijsraad geeft nog een ander advies. Zo wil het dat scholen stoppen met reclame maken voor commerciële diensten, zoals betaalde cursussen. Een minderheid (42 procent) vindt dat een goed idee. „Ik vind dat je reclame wel moet weren, want het aanbod op de reguliere scholen moet geborgd blijven. Maar verbieden heeft geen zin, ouders vinden toch hun weg wel.”