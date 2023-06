Uitslag stelling: ’Meer toezicht op industrie’

Vorige week onthulde het tv-programma Zembla interne stukken, waaruit bleek dat de directie van teflonfabrikant Chemours in Dordrecht al jaren wist dat het gebruikte PFAS vervuiling van grondwater veroorzaakte. De meeste stellingdeelnemers zijn geschrokken van deze onthullingen. „Het zijn grote boeven die zich niets van milieuvervuiling aantrekken, dus zo gauw mogelijk de zaak dichtgooien en een flinke schadeclaim indienen”, stelt een woedende deelnemer.

Iets meer dan de helft van de stemmers is het hiermee eens en vindt dat er niets anders op zit dan de productie van Chemours per direct stil te leggen. Een kleiner deel van de respondenten denkt dat het weinig zin heeft om de boel te sluiten. Een van hen licht toe: „Sluiten zodat het verplaatst wordt naar het buitenland, is geen optie. Dat is enkel ’outsourcen’ van onze vervuiling naar het buitenland.” Daarbij zou het een klap zijn voor de werkgelegenheid in de regio, denkt 61 procent.

De provincie Zuid-Holland wil dat het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt naar de situatie bij Chemours, zo zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen op Twitter. Het grootste deel van de stemmers vindt dat de directie aansprakelijk gesteld moet worden: „Hoofdelijk straffen van de directie - die van de vervuiling wist - lijkt me een goede start”, zegt een stemmer. Slechts 38 procent denkt echter dat het zo ver zal komen en dat het bedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden.

De overheid zou in ieder geval een actievere rol moeten spelen in de bescherming van burgers tegen schadelijke industriële stoffen. „Bescherming van gezondheid moet bij het verlenen van vergunningen bovenaan staan. Nu staat economie en werkgelegenheid bovenaan.” De regering moet sneller ingrijpen, stelt men veelal. „De overheid moet een veel grotere en meer dwingende rol gaan spelen in de bescherming van burgers en hun gezondheid tegen dit soort bedrijven.” Een andere stemmer denkt hier net zo over: „In Nederland gaan we te veel uit van vertrouwen. Er is vrijwel geen controle op of wat de bedrijven wel doen wat ze zeggen te doen. Er is geen onafhankelijke kwaliteitscontrole.” Er moet vanuit de overheid meer toezicht komen op het systeem van vergunningen en handhaving bij de bedrijven als Tata Steel, Chemours en Asfalt Productie Nijmegen (APN) vindt 85 procent. „De vervuiler weet vaak beter wat er geproduceerd wordt dan de overheid, die alle kennis de deur uit heeft gedaan. Er moet een onafhankelijk kennisinstituut komen die zelfstandig adviseert. Het RIVM doet dit blijkbaar niet of onvoldoende”, zegt iemand anders.

De meesten menen dat vervuilende industrieën überhaupt niet rond steden gevestigd zouden moeten zijn. „Dit soort bedrijven in dichtbevolkte gebieden moet je eigenlijk niet willen. Dus geen nieuwe vestigingsvergunningen.” En investeren in vergroening van de industrie, voegt iemand anders toe: „ Bij bestaande bedrijven eisen dat de winst gebruikt wordt om milieu- en gezondheidsschade te beperken. En bij overtredingen het bedrijf direct stilleggen.”