’Financieel beleid onverantwoord’

De hoge energieprijzen, boodschappen, belastingen en toenemende inflatie hebben grote impact voor de koopkracht. De overheidsfinanciën zijn minder florisant dan voorgesteld. Het is onverantwoord om op grote schaal geld te lenen. De rentes voor leningen, hypotheken stijgen. De alarmbellen rinkelen voor de oplopende staatsschuld. De jaarlijkse financiële afdracht van Nederland aan Europa loopt op vanwege Zuid-Europa. De financiële afrekening van het Corona tijdperk is in de maak. Kortom, het kabinet moet met een ander en gedegen verantwoord financieel beleid komen. Er is geen ruimte voor partijpolitieke speeltjes. Regeren is vooruit zien. Voorkomen is beter dan genezen.

J. Werkhoven