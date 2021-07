Brief 3: ’Beloond voor lafhartig optreden’

Premium Autosport

’Max Verstappen en Lewis Hamilton worden allebei betaald om te racen’

Voor Max Verstappen stonden, vertrekkend vanaf pole, alle seinen zondag in Silverstone op groen. De middag eindigde echter al snel in een drama voor de 23-jarige Nederlander toen hij in gevecht met Lewis Hamilton van de baan werd getikt. Met een harde klap belandde hij in de bandenstapel. Was dit in...