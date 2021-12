Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Van vogelvrij tot vleugellam

Door Paul Jansen

Een toetsenbordridder, die achter de computer dapperder is dan in het echte leven. Zo omschreef een advocaat zijn cliënt, toen die deze week voor de rechter stond. De man had op sociale media honderden haatberichten verspreid. Een van de geadresseerden was Telegraaf-verslaggever Wierd Duk.