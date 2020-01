’Grote ploegen maken de dienst uit’

Wat heeft de KNSB nu gedaan? Eigenlijk niets en bij elke andere sport komen klagers voor, Laat Ajax eens in Engeland of Spanje minstens 2 x per week een topper spelen, dan heb je de klagers er ook meteen bij staan. Is de Wit wel geschikt voor zijn taak en is een andere kampioen met een andere sponsor op zijn pak dan Jumbo-Visma niet goed genoeg.

Dit besluit staat velen in de weg en zal de KNSB geen goed doen. Het is altijd gezellig in Heerenveen, maar de tijd komt snel, dat we geen vol Thialf meer hebben en er weer een sport in de vernieling geholpen is.

Nu maken de grote ploegen de dienst uit, maar het bestuur moet het weer voor het zeggen krijgen.

J.A. Bossink