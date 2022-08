Brief 2: ’Niet alleen kijken naar het milieu’

Wat ook altijd vergeten wordt: echte wilde natuurgebieden bestaan niet in ons land. Alles is aangelegd en tot stand gekomen door de mens. Vele kleine gebiedjes zijn door de overheid in bestemmingsplannen kris kras als natuurgebied aangewezen. Dat daar dan ook boerderijen in de directe omgeving liggen is in ons dichtbevolkte land onvermijdelijk.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wat gedaan moet worden aan de stikstofuitstoot van de agrarische sector, en de boeren hebben aangegeven dat zij best bereid zijn daaraan mee te werken en ook er zelf al vaak druk mee bezig zijn.

Dat de vele milieuorganisaties die zelf helemaal geen economisch belang hebben maar bestaan van staatssubsidies en giften dreigen met rechtszaken als zij hun zin niet krijgen is ongehoord. Het kabinet moet echter streven naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing en zich niet verschuilen achter een enkel deelaspect zoals milieu.

Mw. De Jong, Almere