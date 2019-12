’Toeslagen niet rechtstreeks uitkeren’

Honderden belastingmedewerkers konden met een riante regeling naar huis. Nu staat het water de dienst aan de lippen en moeten er maatregelen worden genomen.

Volgens mij is het niet zo moeilijk. Stop met het rechtstreeks betalen van toeslagen. Bij de belastingdienst is alles over inkomsten en belastingaanslag bekend.

Maak de toeslagen meteen over naar woningbouwcorporaties, kinderopvangcentra enz. en niet meer naar de burger. Die betaalt dan alleen nog met verschil met wat in mindering is gebracht.

Stel voor kindertoeslag een grens in, bijvoorbeeld wie meer verdient dan een ton geen toeslag meer. Dit zal Nederland veel geld besparen.

