Stelling: Mondkapjes nodig tegen corona

Steeds meer landen om ons heen stimuleren hun burgers om buiten de deur een mondkapje te dragen. Premier Rutte erkent nu ook dat mondkapjes voor mensen buiten de zorg onderdeel kunnen zijn van de uitweg uit de coronacrisis. Eerder waren het kabinet en het RIVM van mening dat dit niet nodig was in de strijd tegen het coronavirus. Vindt u de ‘draai’ van Rutte verwarrend of is de nieuwe lijn gewoon voortschrijdend inzicht in de coronastrijd?