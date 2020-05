Stelling: Wolf hoort in Nederland niet thuis

Wolven sloegen de afgelopen dagen toe in diverse Brabantse dorpen. Maar liefst 58 schapen werden gedood door het roofdier. Schapenhouders luiden de alarmbellen. Moet de wolf zo snel mogelijk worden geweerd omdat deze een gevaar is voor de openbare veiligheid en überhaupt niet thuishoort in ons land of moeten we deze beschermde diersoort met rust laten?