Kamervoorzitter heeft geen fractievoorzitters, maar gezag nodig

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

De PVV toont zich al jaren meester in het doen van gemene informatieverzoeken bij het kabinet. In 2017 verzocht een Kamerlid de staatssecretaris om na het schrappen van ’Dames en Heren’ in NS-aankondigingen de hiervoor ’verantwoordelijke D66-mutsen te ontslaan’. De griffie vond dat onparlementair taalgebruik en de toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib moest er aan te pas komen om de PVV de toon van de schriftelijke vragen te laten matigen. ’D66-mutsen’ werd na haar aandringen omgezet in ’D66-verantwoordelijken’. In de media bleef de PVV het intussen over mutsen hebben.