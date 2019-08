Bij Praxis aan de Amsterdamseweg in Arnhem vroeg ik of ik even mocht voor hulp. Bereidwillig deden zij dit voor mij. Bij de auto wachtte ik op mijn vriendin. Even later kwam de medewerker van Praxis naar buiten en vroeg mij vriendelijk mee naar binnen te gaan. Zolang in de zon, vond hij niet goed. In de hal werd ik op een tuinstoel gezet met een kopje koffie en een glaasje water. Heel attent. Dankjewel, Praxis.

Roely Spelbrink,

Arnhem