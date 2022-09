Machtshonger in Brussel

Binnenland

Raad van Europa: mensenrechten in het geding in Ter Apel

De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in de opvang in Ter Apel, waarschuwt de Raad van Europa. Asielzoekers lijken er een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de mensenrechtencommissaris van de verdragsorganisatie.