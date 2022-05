Brief 2 ’Rode kaart voor Derksen’

Voetbal

NAC schrikt van bedreigingen aan familie Steijn: ’Wij distantiëren ons hier volledig van’

Voor de camera’s van ESPN is Sparta-trainer Maurice Steijn na afloop van het duel met PEC Zwolle (2-0 winst, red.) ingegaan op de vervelende situatie waarin hij sinds zijn vertrek bij NAC in verzeild is geraakt met de club uit Breda.