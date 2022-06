Premium Het beste van De Telegraaf

Westerse feministen hebben probleem met conservatieve rechters, maar niet met hoofddoek

Door Assita Kanko

De beslissing van het Amerikaans hooggerechtshof in zaak Roe v. Wade stort vrouwen en meisjes in onzekerheid en is inderdaad een flinke stap terug wat abortusrecht betreft. Veel westerse feministen schreeuwen moord en brand natuurlijk. Terecht. Maar tegenover de vele pijnlijke stappen terug in de tijd voor de rechten van moslimvrouwen hier in Europa, zwijgen ze liever. Huwelijkse gevangenschap, de hoofddoek, de boerkini of eerwraak, noem maar op. De wil van de moslimman is wet. In veel andere plaatsen beslissen ze zelfs over de lengte van je clitoris, wie je man moet worden, wanneer je seks mag (nee sorry, moet!) hebben en met wie, en wanneer je verlost mag zijn van het huwelijk. Je bent gekooid van de baarmoeder tot in de kist. Ik zag het bij mijn oma en zie het bij mensen hier in Europa vandaag.