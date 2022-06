Het meest genadeloze jongetje van de klas

Premium

’Voedselafhankelijkheid moet ons aan denken zetten’

Rusland en Oekraïne zijn mondiaal grote exporteurs van tarwe, de basis voor veel voedselproducten. Valt deze handel stil, dan dreigt ook in Nederland een voedselprobleem, voorzien drie partijen in de landbouw en veeteelt. ,,Daarom moeten we kunnen terugvallen op onze boeren.”