Ombudsman: Goed verzekerd, toch geldzorgen

Omdat ze hun uitvaart goed willen regelen, heeft het echtpaar een begrafenisverzekering afgesloten. Dit geld staat vast bij de verzekeringsmaatschappij en kan alleen voor hun uitvaart gebruikt worden. Maar om de uitkering te kunnen ontvangen moeten ze volgens de SVB het bedrag van deze begrafenisverzekering op een geblokkeerde bankrekening zetten. Anders telt het mee met hun vermogen waardoor Carla niet in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering.

Carla overlegt met de SVB. Ze wil heel graag haar uitvaartverzekering houden. Dat moet toch mogelijk zijn? Maar helaas. Met tegenzin zet ze het bedrag van de uitvaartverzekering op een geblokkeerde bankrekening. Gelukkig ontvangt ze nu wel haar uitkering. Die heeft ze hard nodig om rond te komen.

Vanwege haar lage uitkering vraagt Carla kwijtschelding aan voor lokale belastingen. Het verzoek wordt afgewezen. Het geld van de begrafenisverzekering dat nu op de geblokkeerde bankrekening staat, telt namelijk mee voor haar vermogen. Carla legt de situatie uit aan de SVB maar dat verandert niks.

Carla belt met de Nationale ombudsman. Ze voelt zich oneerlijk behandeld. Van de SVB moest ze het geld van de begrafenisverzekering op een geblokkeerde bankrekening zetten. En nu krijgt ze geen kwijtschelding voor de lokale belastingen omdat ze teveel spaargeld zou hebben. Kan de ombudsman haar helpen? Medewerker Onno neemt contact op met de SVB. Al snel wordt duidelijk dat een begrafenisverzekering helemaal niet meetelt met de vermogenstoets voor de aanvullende uitkering. Hier is iets fout gegaan!

Gelukkig bedenkt de SVB een goede oplossing. Ze betalen de kosten die Carla heeft gemaakt voor de lokale belastingen, omdat ze ten onrechte geen kwijtschelding heeft gekregen. Carla krijgt het advies om haar geld opnieuw vast te zetten in een uitvaartpolis. Mocht de bank hiervoor een boete opleggen dan zal de SVB deze betalen.

Als Nationale ombudsman weet ik dat de uitvoering van beleid mensenwerk is. Fouten kunnen gemaakt worden. Maar moeten natuurlijk wel altijd opgelost worden. In dit geval heeft de SVB een persoonlijke oplossing geboden. Wij zijn blij dat we Carla hebben kunnen helpen. Hopelijk kan ze samen met haar man nog vele jaren genieten zonder geldzorgen!

*gefingeerde naam

Gaat het ook mis tussen u en de SVB? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.