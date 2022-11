Brief 1 ’Pensionado’s niet gespekt’

’Pensionado’s gespekt’. De kop boven het artikel suggereert alsof er ‘Sinterklaas’ wordt gespeeld door pensioenfondsen, denkt Herman de Haas.

Niets is minder waar, er worden namelijk ‘gewoon’ de spelregels van het huidige pensioencontract gevolgd. Indexeren indien dat kan! Niet iets speciaals maar contactueel! Eerder werd dit gesteld in een soortgelijk artikel mbt tot het Bouw pensioenfonds. Bovendien werd gemeld dat de AOW per 1-1-2023 ruim 10% omhooggaat, maar dat is theorie want de overheid, minister Kaag van Financiën en minister Van Gennip, zijn voornemens de inkomensondersteuning AOW, de IOAOW, af te schaffen en temperen daarmee die 10% naar ca. 5%. Dus het ‘spekken’ van de gepensioneerden valt wel mee.

Herman de Haas, Rotterdam

