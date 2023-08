’Wopke Hoekstra goede keuze’

Wopke Hoekstra wordt namens Nederland naar voren geschoven als kandidaat-commissaris voor de belangrijke EU-klimaatportefeuille. In Brussel wordt openlijk getwijfeld aan zijn kandidatuur. Het ontbreken van echte groene ambities zou hierbij het belangrijkste struikelblok vormen. Ik denk dat deze voordracht een uitstekende zet is omdat Hoekstra heeft aangetoond dat hij niet klakkeloos achter de groene meute aanloopt. Het ter discussie stellen van het jaar 2030 ivm de stikstofaanpak is hier een goed voorbeeld van. Nederland en Europa zijn immers gebaat bij een realistische milieupolitiek die het oplossen van urgente nationale problemen niet in de weg staat.

Hans Vervoort, Apeldoorn

\