Spaarders belonen en niet straffen

Terwijl het geld is waarover al inkomstenbelasting betaald is, waarvoor nog steeds de oneerlijke vermogensrendementsheffing geldt, waar geen rente op behaald maar betaald wordt. En met de hoge inflatie nog extra op ingeteerd wordt ook.

Spaargeld waarvoor jarenlang hard gewerkt is, wat zeker niet is komen aanwaaien. Blijkbaar mag dit niet en staat het hebben van spaargeld symbool voor pervers kapitalisme waarover nog meer belasting geheven moet worden.

Ja, het had ook gespendeerd kunnen worden aan meer consumeren; aan een grotere milieuvervuilende auto, aan vliegreizen (CO2-uitstoot), aan aandelen Shell, is dat wat we willen?

Geld op de bank zetten is een individuele keuze, vervuilt het klimaat niet en is vaak broodnodig als pensioenvoorziening of voor zorguitgaven. Spaarders zouden beloond moeten worden in plaats van bestraft en bestolen. Laat linkse partijen wat inventiever worden om hun begroting rond te krijgen in plaats van de standaard belastingverhoging.

Jasmijn de Roos,

Amsterdam