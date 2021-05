’Blijf met je fikken van andermans spullen af’

De roofoverval op het gezin van de PSV-spits heeft de gemoederen danig bezig gehouden. Nederland was zijn onschuld al een tijdje geleden verloren, zo betoogt een reageerder: „Foto’s op social media zijn het nieuwe touwtje uit de brievenbus. Je kan op ’onverwacht’ bezoek wachten.” En Niek zegt: „De tijd van het touwtje uit de brievenbus is definitief voorbij met de vele immigranten en EU-burgers.”

Niek is daarmee bepaald niet de enige die een link legt tussen dit soort roofovervallen en de vermeende afkomst van de daders (in dit geval betreft het overigens een verdachte met een lichte en een verdachte met een donkere huidskleur). Ook Basil doet dat impliciet: „Je moet dus je horloge afdoen? Maar wat volgt daarna? Schoenen? Zonnebril? Fiets? Nee beste mensen, er is maar één oplossing en dat is dit land zo onaantrekkelijk te maken voor deze ’groepen’ dat ze uit zichzelf vertrekken. Hoe? Bijvoorbeeld door uitkeringen af te pakken en streng te controleren op bezittingen in het land van herkomst. Ook niet meer aan een betaalde baan helpen. Laat de boel maar ontploffen. De tijd van de andere wang toekeren is definitief voorbij.”

"Het is net als met een pak geld zwaaien... ja, dan maak je een bepaald soort mensen wakker"

Dat de daders veel harder moeten worden aangepakt is voor iedereen wel duidelijk, maar een aantal reageerders denkt daarnaast dat we zelf ook wel wat verstandiger kunnen opereren. Peter_denhertog heeft geen medelijden met mensen die pronken met hun rijkdom: „Hoewel ik zelf nog nooit een snoepje heb gepikt en van mening ben dat je met je handen van andermans spullen moet afblijven, kan ik het echter wel begrijpen dat er mensen zijn die hier anders over denken. Zo lang er mensen zijn die per uur een salaris binnenharken, waar een ander meer dan een maand keihard voor moet werken, zal je dit blijven houden. Medelijden kan ik niet hebben met de mensen hebben die dit overkomt, medelijden heb ik pas met iemand die aan de Voedselbank loopt en een tientje verliest.”

R. van Putten gaat nog een stapje verder en spreekt eigenlijk van ’eigen schuld’: „Je zou je moeten schamen om met dure zaken te pronken, terwijl er kinderen creperen van de honger in deze wereld. Vaak komt rijkdom eerder door geluk in het leven dan door echt keihard werken. Op een goedkoop klokje zie je ook de tijd. Uiteraard mag het nooit een reden zijn om iemand te beroven, maar het is wel het gevolg als je anderen de ogen uit wil steken met je rijkdom. Het is net als met een pak geld zwaaien... ja, dan maak je een bepaald soort mensen wakker.”

"Typisch Nederlands: niet het probleem oplossen, niet de rotzakken aanpakken, maar altijd weer de aanleiding wegnemen."

Zou kunnen, maar anderen denken dat zou helpen als de pakkans en de straffen voor de daders maar groter en strenger zouden zijn. Teenentander, duur horloge of niet, weet wel hoe laat het is als hij (of zij) zegt: „Dit soort criminaliteit wordt uitgelokt door officiertjes en rechtertjes die stug blijven geloven dat de huidige geitenwollensokken-straffen afschrikken, terwijl de realiteit is dat ze aanmoedigen.” Pau meent in dit verband: „Pak wat je pakken kunt, de pakkans is nihil, is het credo van de crimineel. Kijk om je heen en het geld ligt voor het oprapen.” Sandy_evie denkt te weten hoe dat komt: „De politie en wetgever hebben geen tijd voor harde criminaliteit, want de boetemachine moet op volle toeren draaien om de nodige inkomsten veilig te stellen.” En DRiCK1963 meent: „Het is het failliet van de Nederlandse handhaving. Dit is ook de typische Nederlandse reactie: niet het probleem oplossen, niet de rotzakken aanpakken, maar altijd weer de aanleiding wegnemen. ’s Avonds als vrouw niet meer alleen over straat, je fiets niet buiten laten staan, geen mooie spullen meer dragen.”

Die vergelijking met de positie van de vrouw wordt vaker gemaakt. Nellekedewit33 ziet die parallel ook: „De vraag is of het dragen van een duur horloge of sieraad gezien kan worden als uitlokking. Met andere woorden, als je dure sieraden draagt, dan vraag je er zelf om om beroofd te worden? Als deze stelling juist is, dan vragen schaars geklede dames er ook zelf om om aangerand of verkracht te worden...”

Genoeg is genoeg, betoogt Educonsxm: „Het is pure waanzin dat het niet meer kan, ik heb ook een gouden ketting, jaren geleden gekocht, maar ik draag het niet meer want je voelt ogen in je rug prikken, omdat ze er alles voor over hebben om het te pikken van je. Wat de risico’s ook zijn. En als jij je bezit verdedigt en je slaat een dief z’n kop in elkaar, heb je het nog gedaan ook.” Daarom valt er ook best wat te zeggen voor ’ietsje minder pronken’, denkt Bartjes: „Het is de wereld op zijn kop, de slachtoffers ’de schuld’ geven of, zoals Van der Gijp het zei: ’Toon niet wat je hebt op social media.’Echt de wereld op zijn kop, maar misschien wel het slimste om te doen.”

Het is vooral een mentaliteitskwestie, denken velen. Doc Damage: „Ik kan prima iemand met een duur horloge zien en weet dat als ik er ook zo een wil, ik er hard voor moet werken.” Helaas denkt niet iedereen er zo over en dus zegt Joannes 1947: „Steeds meer zorgt een groep criminelen voor onrust en ellende in onze maatschappij. Een vriendin van ons heeft haar Rolex verkocht, die ze ooit van haar man kreeg, omdat ze het niet veilig meer vindt om zo’n horloge te dragen in het openbaar. Dat is toch belachelijk?”

Gebefte marshmallows

Ja, dat is belachelijk, vindt ook Willemwriter: „Dat is de omgekeerde wereld! Horloge omhouden en asielstsunami stopzetten en criminelen harder straffen lijkt me effectiever. Als jij iemand verwondt of vermoordt om een horloge, dan tast je niet alleen zijn fysieke integriteit aan, maar dien je tevens al je rechten te verspelen, met zware sancties als gevolg. Helaas zitten er hier teveel gebefte marshmallows in rechtbanken.”

O ja, die straffen. Die zijn te laag, denkt ook Gertaafjevanderwiel, die vandaag het laatste woord krijgt: „Het is niet alleen van deze tijd, al werken de sociale media er wel degelijk aan mee. Het was eerder al nooit verstandig om dure zaken, zoals antiek, schilderijen en dergelijke in het zicht te bewaren. Helaas is dat nog steeds niet veranderd. Dat komt ook door de veel en veel te lage straffen.”