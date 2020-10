’Scheefwoners in de klem’

Bijna 38 jaar geleden ging ik in een tweekamerappartement met sociale huur wonen. In de loop der jaren ging mijn salaris stapsgewijs omhoog en werd ik een zogeheten scheefwoner.

Was ik toen verhuisd naar een appartement in de vrije sector, had ik nu een groot probleem. Immers nu ik met pensioen ben is mijn inkomen met twee derde gezakt en had ik niet terug kunnen gaan naar een sociale huur flat omdat die er simpelweg nauwelijks zijn! Ik ben het eens met Annemarie van Gaal dat huren (echt) inkomensafhankelijk zouden moeten zijn. Echter stop met het verwijten maken naar scheefwoners, omdat jarenlang wanbeleid door de overheid deze situatie gecreëerd heeft!

W. Kersten, Den Bosch