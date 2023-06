’Maak groente en fruit goedkoper’

Hoe moeilijk kan het zijn om iets te doen aan gezonde voeding? Alle fruit en groente die niet fabrieksmatig zijn verwerkt moeten btw-vrij worden. Het gaat dan niet over de verpakking, maar over de groenten/het fruit zelf.

Alles waar veel suiker- en zouttoevoegingen in zit, moet substantieel in prijs worden verhoogd via extra belasting.

Maak gezond eten aantrekkelijker door het goedkoop te maken.

Auke Poutsma, Roerdalen