Brief 3 ’Niet afgeven op vermogenden’

Ik ben 77 en heb nauwelijks pensioen, ik leef voor een deel van spaargeld. Qua inkomen heb ik recht op een sociale huurwoning, en recht op toeslagen en recht op subsidies, maar dat krijg ik niet want ik heb spaargeld.

Ik heb gewerkt maar een pensioenregeling was er toen niet. Ik was getrouwd maar door een wettelijke (inmiddels herstelde) fout, heb ik geen recht op pensioen via ex-man.

Mijn generatie is opgevoed met sparen en zuinig zijn, met het idee van ’Vele kleintjes maken één grote’. Wij weten wat een naaimachine en een behangtafel is. Ik werkte in de grote vakantie.

Een auto hadden wij niet, ook niet met 3 kinderen. Een auto is een geldverslinder. Mijn man fietste per dag 35 km voor zijn werk. Dure vakanties naar Amerika? Eten in restaurants? Nee en toch hadden we plezier.

Ik heb altijd gespaard, soms heel weinig, en soms wat meer, en ik moet nu leven van een deel van dat spaargeld, omdat ik nauwelijks pensioen heb, maar de medeburger ziet groen van jaloezie. Bah, walgelijk.

M. Haan

