’Bouw wijken voor ouderen’

In Florida is een plaats genaamd ’The Villages’. Daar wonen mensen van 55 jaar en ouder bij elkaar. Alles is er daar op gericht om het leven voor mensen op leeftijd zo aangenaam mogelijk te maken. De hele stad is gelijkvloers. Nergens zijn trappen en drempels. Er zijn golfbanen, zwembaden en talloze clubs. Voor elk wat wils ! De ouderen zijn er niet eenzaam en leven sportief en gezond. Ik zie het al helemaal voor me dat er tussen Lelystad en Dronten een nieuw stadje voor ouderen verrijst met de naam ’Paradijsje’.

E.L. Dobber, Lelystad