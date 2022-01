’Worstelen met onhandige verpakkingen’

In aanvulling op de voorbeelden van Catherine wil ik nog toevoegen komkommers of winterpenen die zo strak in plastic verpakt zijn dat de vergelijking met een steunkous zich serieus bij mij opdringt. En de blikjes Smac van Unox die vroeger met een bijgeleverd sleuteltje te openen waren, waarna je het product gemakkelijk uit het blikje kon halen zijn helaas ook verleden tijd. Nu een lipje dat er inderdaad vaak afbreekt en als het blikje dan open is, is het onmogelijk om dat stukje vlees ongeschonden eruit te krijgen. Sukkelend met een mes kan je het product er uiteindelijk in stukken en brokken uitkrijgen. Wie al dit soort dingen verzint zal waarschijnlijk niet vaak in de keuken staan.

M. de Haan, Vinkeveen