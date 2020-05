’Bowlingbal niet coronaproof’

Bekijk ook: Bowlingcentra laaiend over uitstel opening

Bowlingcentra worden door de overheid niet langer gezien als horecaonderneming maar als binnensport. De reacties zijn furieus en ergens wel begrijpelijk. Maar voor het standpunt van de overheid valt ook wel iets te zeggen. Een bowlingbal is verre van coronaproof. Zo 'n bal wordt op een avond door veel verschillende mensen vast gepakt. Goed, je kunt hem vele malen met een ontsmettingsdoekje behandelen. Maar er zitten ook drie gaten in waar op een avond heel wat verschillende vingers ingaan. Om met diezelfde vingers vervolgens je gezicht meerdere keren aan te raken of door je ogen te wrijven.

Voor de terughoudendheid van de overheid valt dus wel iets te zeggen. En mocht het wat drukker worden is 1,5 meter afstand vaak ook moeilijk te handhaven. Kortom, aan een paar uurtjes bowlen kleven nogal wat nadelen.

Jan Muijs, Tilburg