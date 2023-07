De Kwestie: kunnen onze ouderen nog op zorg rekenen?

Verzorgingshuizen zijn al weggesaneerd, ouderen moeten zo lang mogelijk tegenwoordig thuis blijven wonen tot het echt niet meer gaat en zorgpersoneel is niet aan te slepen. Bovendien laten veel kinderen hun ouders voor wat ze zijn wat betreft wonen; mantelzorg is vergeleken met vroeger veel minder in trek.

Wat betekent dit alles voor de senioren van nu en straks? Loopt de verzorgingsstaat waaraan onze ouderen hebben bijgedragen op zijn laatste benen? Jos Schols en Anneke Westerlaken buigen zich over die vragen.

Reageer hieronder of bij een van de opiniestukken van De Kwestie.