’Compensatie energieprijs kan beter’

Dan val je namelijk in het armoedebeleid van schuldhulpverlening en krijg je een minimuminkomen van 50 euro per week en dat wens ik niemand toe in deze dure tijden waarin de prijzen alleen maar blijven stijgen. De energiebedrijven doen deze suggestie natuurlijk uit eigen belang omdat zij dan wel de hoge rekeningen betaald krijgen.

Het zou beter zijn om niet alleen de minima 800 euro uit te laten betalen als energietoeslag, maar ook de groep mensen met een inkomen daar net boven. Dat voorkomt veel ellende. Maar om de regering zo ver te krijgen moet de Tweede Kamer eerst een dringend verzoek doen, en daar heb ik nog niets van gehoord.

Een andere voor de hand liggende oplossing is dat de regering de energieleveranciers subsidieert met een flink bedrag per geleverde m3 gas of Kilowatt stroom. Daarmee is iedereen gebaat. En als je een bepaalde groep wilt ondersteunen denk dan aan de ouderen door de AOW nu eindelijk eens aan het minimumloon te koppelen.

Ben Boulonois, Heiloo