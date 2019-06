’Nederland narcostaat’

Een Colombiaanse politiechef waarschuwt ons land dat er in zijn land gigantische voorraden cocaïne zijn opgebouwd, die op korte termijn via de havens van Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen op de Europese markt worden gedumpt.

Onlangs werd er in ons land een schip ontdekt waar op grote schaal crystal meth werd geproduceerd. En nu weer de ontdekking in Rotterdam van een voorraad van maar liefst 2500 kilo crystal meth ter waarde van meer dan een half miljard (!) euro. Als je aan dat spul verslaafd raakt ben je reddeloos verloren.

Op wietgebied kennen we ons gelijke niet. Talloze wietkwekerijen 'sieren' ons landje. Regeringswiet gaat zelfs bij wijze van proef binnenkort zijn intrede doen. Drugslaboratoria , veelal in woonwijken met alle gevaren van dien, worden aan de lopende band opgerold. De zware criminaliteit in 'het wereldje' neemt evenredig toe.

De politie doet zijn best, maar het is vechten tegen de bierkaai. Nederland staat in de wereld bekend van het opgeheven vingertje en doet er alles aan om op wereldniveau mee te tellen. Zo te zien gaat dat dus aardig lukken. Op drugsgebied is ons zelfs een hoofdrol opgelegd. Ja, Nederland hoort er helemaal bij!

Jan Muijs, Tilburg