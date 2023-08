Brief 1: ’Als Omtzigt nu partij opricht, is dat vragen om problemen’

CDA wordt het niet. Maar wat gaat Pieter Omtzigt dan wel doen? Een partij oprichten met een verwachte grootte van 46 zetels op zo’n korte termijn is eigenlijk vragen om problemen.

Het levend bewijs deed zich in 2002 bij de LPF al voor. Ook deze partij werd in snel tempo in elkaar gezet. Er werden versneld Kamerleden geïnstalleerd die elkaar onderling totaal niet kenden en daardoor haantjesgedrag gingen vertonen waardoor de chemie ontbrak voor een stabiele regering, zodat het bouwwerk LPF al na 309 dagen in elkaar stortte.

Maar wat hij ook gaat doen, hij heeft de machtssleutel in de hand of het over links of rechts gaat.

We hebben nu met een ‘harde linkse kern’ o.l.v. Timmermans te dealen, die na de verkiezingen zeker de ’linkse agenda’ van het vorige kabinet zal voortzetten.

Als Omtzigt over rechts gaat, kan hij voor een realistischer klimaat en strenger asielbeleid zorgen waar veel burgers naar uitkijken, en de financiële middelen die daaruit vrijkomen kunnen aangewend worden voor de echte problemen waar burgers mee kampen.

Mario Verhees, Asten

STEM op deze brief.

Of op een van de andere brieven: