Brief 2: ’Reacties op gasrapport schijnheilig’

Allemaal zijn de kopstukken van de politieke partijen begaan met het lot van de Groningers, de gedupeerden. Ook Rutte, VVD, is geschrokken en begaan met het lot van de gedupeerden. Echter hij was al jaren op de hoogte. Zijn reactie is dan ook weinig overtuigend en geloofwaardig. Hij en zijn kabinet, de politieke partijen in hun algemeenheid, gaan op zoek naar argumenten om Groningers voor de zoveelste keer te paaien.

M. Loermans

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: