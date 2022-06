Uitslag Stelling: Dringen op de fietspaden

Een respondent schrijft: „Wielrenners gaan echt veel te hard, zonder oog te hebben voor wandelaars en langzamere fietsers en hebben bovendien geen bel op hun fiets. Die mevrouw had groot gelijk als zij vond dat Dekker minder hard moest fietsen”. Iemand anders: „Nu komt tenminste boven tafel dat het de snelle fietsers zijn die relatief vaak ongelukken veroorzaken”.

Een stemmer met ervaring op het Schelpenpad waar het ongeluk gebeurde: „Vooral bij de strandopgangen en dorpjes is het daar superdruk met fietsers en voetgangers door elkaar, en er rijden ook skaters. Maar vraag je als wandelaar zelf ook af of het daar wel veilig is om te lopen. Er is nota bene een voetpad naast.”

Dat medeweggebruikers hardfietsers manen minder hard te rijden, vinden veruit de meeste stemmers goed. Maar hoe hard is dan te hard? De meeste deelnemers vinden twintig kilometer per uur te hard, maar van een ongeveer even groot aantal respondenten mag het ook wel wat harder: tussen de twintig en dertig kilometer per uur. Veel stemmers geven aan 25 kilometer per uur een prima maximumsnelheid te vinden. „Maar hoe ga je die handhaven?”, zo vraagt een van de deelnemers zich af. Iemand anders oppert: „Geef fietsers de vrijheid en dus ook de bijbehorende verantwoordelijkheid. Je kunt dit niet allemaal willen reguleren.”

Dat het (te) druk wordt op het fietspad, ervaart een overgrote meerderheid van de deelnemers. Een stemmer: „We moeten de auto uit en op de fiets. En als we dat doen, dan is er helemaal geen plek voor fietsers. De infrastructuur is hier helemaal niet op gebouwd.”

Echter vindt maar een kwart dat elektrische fietsers dan maar moeten uitwijken naar de rijbaan. Een beter idee vinden de respondenten het als alle voertuigen die harder gaan dan 25 kilometer per uur naar de rijbaan gaan. Het plan om de snorscooters naar de rijbaan te verbannen, vindt een meerderheid zonder meer een goed plan.

De afgelopen jaren is het aantal elektrische fietsers flink toegenomen. De meeste respondenten vinden echter niet dat zij de veroorzaker zijn van de problemen op het fietspad van dit moment. Een respondent: „Iedereen maakt zich nu druk over de elektrische fiets, maar het zijn de asocialen die zich misdragen op de fiets die het probleem zijn.”

Naar aanleiding van het ongeluk met de ex-minister, opperde Veilig Verkeer Nederland dat de fietspaden in Nederland breder zouden moeten worden. Dat vindt meer dan driekwart van de deelnemers een goed idee. Maar die bredere fietspaden zouden niet ten koste moeten gaan van de ruimte voor de auto, zo vindt twee derde meerderheid. Een stemmer die pro-auto is: „Automobilisten moeten allerlei examens doen om te mogen rijden, maar je mag wel zonder rijbewijs keihard op een fiets rijden.”

Om de fietsers beter te beschermen wordt ook regelmatig een helmplicht voor hen voorgesteld. Daar is maar een derde van de stemmers een voorstander van. Een respondent: „Beter is het eens te handhaven op het mobielgebruik op de fiets.”