Uitslag Stelling: Te kwistig met drinkwater

De minister van Infrastructuur en Waterstaat riep Nederlanders op zuinig te zijn met water. De meeste respondenten vinden deze oproep geen indruk maken. Sommigen vinden juist dat haar beleid en dat van haar voorgangers heeft gefaald. „Er valt hier meer regen dan we nodig hebben aan water. We hebben Nederland zo ingericht dat we het water zo snel mogelijk afvoeren, in plaats van opslaan.”

Wel trekt een meerderheid zich iets aan van de noodkreet van de waterbedrijven, die waarschuwen dat er dezer dagen wellicht geen water uit de kraan zou kunnen komen. Een respondent maakt zich bijvoorbeeld zorgen om zijn koi-karpers. „Ik moet de vijver vullen, in verband met verdamping.” De waterleidingbedrijven willen ook de waterdruk verlagen. Daar heeft eigenlijk maar een kwart van de deelnemers moeite mee.

Een van de oorzaken zijn de vele zwembaden-aan-huis die Nederlanders hebben opgezet omdat ze de zomer thuis doorbrengen. Een deelnemer snapt dat best. „Alleen, waarom toch van die grote baden? Dat is echt niet nodig.” Een respondent vindt dat veel Nederlanders ’vooral aan zichzelf denken als ze water gebruiken’. „Zo van: iedereen moet zuinig aan doen, maar ik kan best de tuin sproeien.”

Sommige respondenten hebben respect voor de waterbedrijven. „Knap hoe ze er toch altijd maar voor zorgen dat wij altijd schoon drinkwater hebben.” Maar er klinkt ook kritiek. „Ze moeten gewoon leveren. Het zal nu meer moeite kosten, maar ik vind dat ze wel erg snel achteroverleunen.” Een ander: „Ze kunnen hun miljoenenwinsten ook investeren in maatregelen bij piekverbruik.”

Drinkwater zou niet duurder moeten worden, zo vindt een grote meerderheid van de stemmers. „Water is een eerste levensbehoefte. Dat moet voor de gewone man of vrouw betaalbaar blijven.”

Bijna twee derde gelooft niet dat het watertekort van deze dagen een gevolg is van de klimaatverandering. Wel denkt driekwart dat Nederlanders het te vanzelfsprekend vinden dat er altijd schoon water uit de kraan komt.

De meeste respondenten zouden het een ramp vinden voor Nederland als het grondwaterpeil te ver daalt. Maar het antwoord op de vraag of de boeren bij de oplossing van dit probleem zich coöperatiever moeten opstellen, laat een verdeeld beeld zien. Er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders. Een reactie: „Het grondwaterpeil wordt juist voor de boeren laag gehouden. Dit geeft veel meer problemen dan alleen de drinkwatervoorziening.” Een andere deelnemer vindt dat de boeren wéér de schuld krijgen.

Driekwart vindt wel dat de overheid meer werk moet maken van de oplossing voor het watertekort. Consumenten kunnen ook wat doen. Zo vindt bijna iedereen dat mensen moeten worden gestimuleerd om regenwater op te vangen voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin. Iemand schrijft: „We moeten een voorbeeld nemen aan Spanje. Daar wordt het regenwater opgevangen in grote bassins. Het blijft raar dat wij onze auto wassen en het toilet doorspoelen met gezuiverd water.”