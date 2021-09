’Bal koppen niet zonder risico’

De reden is dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat koppen tot versnelde dementie en hersenschade kan leiden. Ik herinner me dat ik als jochie zo’n door de regen volgezogen bal midden op mijn hoofd kreeg en zwalkend over het veld liep. Koppen of hoofden tegen elkaar zijn gevaarlijke momenten. Daarom is het jammer dat de KNVB afwacht wat de overige sportbonden doen. Fans zullen de oud-Engelse international Terry Butcher nog wel met een tulband voor zich zien, nadat hij een duel was aangegaan waar de koppen keihard tegen elkaar kletsten. Met de kennis van nu had hij meteen gewisseld moeten worden.

Bas Overmars, Amsterdam